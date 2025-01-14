Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim daha ikinci maça çıkmadan ayrılığı açıkladı!

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Fatih Terim’li Al Shabab, evinde Al Riyadh’ı konuk edecek. 15 Ocak Çarşamba günü oynanacak mücadele, TSİ 18.05’te başlayacak.
Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim, ligde çıkacağı ikinci maç öncesinde ayrılığı açıkladı. Fatih Terim, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar'ın takımdan ayrılacağını duyurarak, "Gustavo Cuellar, mali meselelerini bitirdikten sonra kulüpten ayrılmaya yakın" dedi.
32 yaşındaki futbolcu Cuellar, bu sezon Al Shabab’da 9 maçta oynadı. Cuellar, Al Ahli’ye kaybedilen 3-2 kaybedilen maça ilk 11 başlamış ve 45 dakika oynamıştı.
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