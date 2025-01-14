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Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim daha ikinci maça çıkmadan ayrılığı açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.01.2025 08:24
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Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'da sürdüren tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, ligde oynayacakları Al Riyadh maçı öncesi dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Terim açıklamasında yıldız bir ismin takımdan ayrılacağını aktardı. İşte detaylar...

Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim daha ikinci maça çıkmadan ayrılığı açıkladı!
Gustavo Cuellar

Gustavo Cuellar

KOL Kolombiya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Shabab
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Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Fatih Terim’li Al Shabab, evinde Al Riyadh’ı konuk edecek. 15 Ocak Çarşamba günü oynanacak mücadele, TSİ 18.05’te başlayacak.

"AYRILMAYA YAKIN"

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Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim, ligde çıkacağı ikinci maç öncesinde ayrılığı açıkladı. Fatih Terim, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar'ın takımdan ayrılacağını duyurarak, "Gustavo Cuellar, mali meselelerini bitirdikten sonra kulüpten ayrılmaya yakın" dedi.

9 MAÇTA OYNAMIŞTI

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32 yaşındaki futbolcu Cuellar, bu sezon Al Shabab’da 9 maçta oynadı. Cuellar, Al Ahli’ye kaybedilen 3-2 kaybedilen maça ilk 11 başlamış ve 45 dakika oynamıştı.

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transfer Fatih Terim son dakika
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