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Al-Shabab ile anlaşan Fatih Terim, yeni takımının kamp yaptığı Doha'ya geldi

27.12.2024 21:35
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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Bir yetkili, Terim'in boynuna Al-Shabab atkısı taktı. Terim, "Dünyanın sayılı liglerinden biri oldular, tebrik etmek lazım. Uzun zamandır bize de gerek Asya gerekse Avrupa'dan birçok teklif vardı ama nasip burasıymış" açıklamasını yaptı.

Al-Shabab ile anlaşan Fatih Terim, yeni takımının kamp yaptığı Doha'ya geldi

İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nden kalkan özel uçakla Hamad Havalimanı'na gelen Terim'i, Al-Shabab Kulübünün yetkilileri karşıladı.

"DÜNYANIN SAYILI LİGLERİNDEN BİRİ OLDULAR"

Burada açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig'in son yıllarda yaptıklarıyla dünyanın dikkatini çeken bir lig olduğunu söyledi. 2034 FIFA Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenleneceğini hatırlatan Terim, "Baktığımız zaman dünyadaki çok önemli futbolcular ve teknik adamlar bu ligde yer alıyor. Ayrıca lig bayağı da seyredilir oldu. Dolayısıyla bir proje ve plan içerisinde devam ettiler. Şu anda da dünyanın sayılı liglerinden biri oldular, tebrik etmek lazım." ifadelerini kullandı.

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"BİRÇOK TEKLİF VARDI AMA NASİP BURASIYMIŞ"

Boşta olduğu dönemde birçok teklif aldığını belirten Terim, "Uzun zamandır bize de gerek Asya gerekse Avrupa'dan birçok teklif vardı ama nasip burasıymış, benim için de değişik bir yarışma olacak." diye konuştu.

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Yeni ekibindeki hedefleriyle alakalı takımı tanıdıktan sonra daha net konuşabileceğinin altını çizen Terim, "İlk 4 takımın daha güçlü olduğunu herkes teyit ediyor zaten." dedi.

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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'nda UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'yla ilgili de deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Oyuncular ve hoca gayet iyi gidiyor. Dünyanın her tarafında oynayacak oyunculara sahibiz. Hepimizin özlemi Dünya Kupası'na gitmek. Ben onlara güveniyorum. Dünya Kupası'na gidecek kalitede bir takımımız var."

Fatih Terim, daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek takımın kamp yaptığı otele doğru hareket etti. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Suudi Arabistan
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