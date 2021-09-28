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Al Yazmalım'ın küçük Samet'inin kim olduğunu duyan şoke oluyor!

28.09.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Küçük Samet'i canlandıran oyuncunun kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Al Yazmalım'ın küçük Samet'inin kim olduğunu duyan şoke oluyor!

1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Türk sinemasının en kıymetli yapımları arasında yer alıyor. Dizide Küçük Samet karakterine hayat veren oyuncunun, Elif İnci olduğunu duyan şaşıp kalıyor. İşte Küçük Samet'in son hali...

Al Yazmalım'ın Samet'i ünlü oyuncu çıktı!

Al Yazmalım'ın Samet'i ünlü oyuncu çıktı!

TÜRKAN ŞORAY'I KISKANIYORDU

Elif İnci, o dönem Samet karakterini oynarken, saçlarının kesildiğini ve dublaj yönteminin kullanıldığını anlatmıştı. İnci, o yaşlardayken Kadir İnanır’ı çok sevdiğini, sırf bu yüzden Türkan Şoray'ı kıskandığını dile getirmişti.

Al Yazmalım'ın Samet'i ünlü oyuncu çıktı!

ELİF İNCİ KİMDİR?

Elif İnci, 20 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bilal İnci ve Perihan Doygun'un kızı olan İnci, Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle oyunculuğa adım attı.
Sonrasında birçok projede yer alan oyuncu, 1994 yılında Zıkkımın Kökü filmindeki Raziye karakteriyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü almıştı.

Al Yazmalım'ın Samet'i ünlü oyuncu çıktı!

ELİF İNCİ'NİN YER ALDIĞI PROJELER

Kara Para Aşk 2014-2015
Sakarya Fırat 2010
Dudaktan Kalbe 2007
Kardelen 2008
Yeşeren Düşler 2006
Mavi Kuş 2006
Vizontele Tuuba 2003
Sırlar Dünyası 2002
Her Şey Aşk İçin 2002
Deli Yürek 1998-2002
Kır Çiçekleri 1997
Gelincik Tarlası 1993
Zıkkımın Kökü 1992 Raziye
Selvi Boylum, Al Yazmalım 1977


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Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır Türkan Şoray
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