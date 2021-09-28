Al Yazmalım'ın küçük Samet'inin kim olduğunu duyan şoke oluyor!

1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Türk sinemasının en kıymetli yapımları arasında yer alıyor. Dizide Küçük Samet karakterine hayat veren oyuncunun, Elif İnci olduğunu duyan şaşıp kalıyor. İşte Küçük Samet'in son hali...

TÜRKAN ŞORAY'I KISKANIYORDU

Elif İnci, o dönem Samet karakterini oynarken, saçlarının kesildiğini ve dublaj yönteminin kullanıldığını anlatmıştı. İnci, o yaşlardayken Kadir İnanır’ı çok sevdiğini, sırf bu yüzden Türkan Şoray'ı kıskandığını dile getirmişti.

ELİF İNCİ KİMDİR?

Elif İnci, 20 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bilal İnci ve Perihan Doygun'un kızı olan İnci, Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle oyunculuğa adım attı.

Sonrasında birçok projede yer alan oyuncu, 1994 yılında Zıkkımın Kökü filmindeki Raziye karakteriyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü almıştı.

ELİF İNCİ'NİN YER ALDIĞI PROJELER

Kara Para Aşk 2014-2015

Sakarya Fırat 2010

Dudaktan Kalbe 2007

Kardelen 2008

Yeşeren Düşler 2006

Mavi Kuş 2006

Vizontele Tuuba 2003

Sırlar Dünyası 2002

Her Şey Aşk İçin 2002

Deli Yürek 1998-2002

Kır Çiçekleri 1997

Gelincik Tarlası 1993

Zıkkımın Kökü 1992 Raziye

Selvi Boylum, Al Yazmalım 1977



