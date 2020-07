Alaaddin’in sihirli lambasıyla çocukları sevindirdi

Ankara’da, Alaaddin´in Sihirli Lambası masalından esinlenen üniversite öğrencisi Anıl Can Yazar, sembolik lambayla gittiği evlerdeki 25 çocuğun dileklerini gerçekleştirdi. Dileklerinin gerçekleştiğini gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu Anıl Can Yazar, dar gelirli ailelerin çocukları için internet üzerinden kazandığı paralarla giysi, ayakkabı ve oyuncak aldı. Alaaddin´in Sihirli Lambası masalından esinlenen Yazar, çocuklara sürpriz yapmak için Ufuktepe Mahallesi’nde yaşayan ailelerin evlerine ziyarette bulundu. Kostümünü giyen Anıl Can Yazar, elindeki sembolik Alaaddin lambasıyla gittiği evlerdeki 25 çocuğa lambaya üfleyip dilekte bulunmalarını istedi. Ardından da daha önceden öğrendiği çocukların dilekleri olan giysi, ayakkabı ve oyuncakları onlara hediye etti. Çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Yazar, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilip müzik eşliğinde oynayarak eğlendi.

Anıl Can Yazar, “Sosyal sorumluluk projemizde Allaaddin’in Sihirli lambasından yola çıkarak 25 çocuğumuzu bayramda dileklerini gerçekleştirmeye ve onları mutlu etmeye çalıştık. Mutlu olmanın yolu mutlu etmekten geçer. Dijital platformlarda iyi örnek olabilmek amacıyla komedi, bilgi videosu ve sosyal sorumluluk alanında içerik üretmekteyim. Yeni nesillerimize iyi örnek olabilmek amacıyla bizde bir öncü olmaya çalışıyoruz’’ dedi.