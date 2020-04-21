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Alabalıkta dev kampanya

İZMİR HABERLERİ  | 21.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

Tarım Orman Bakanlığı ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği işbirliği ile başlatılan "Evde Hayat, Sofrada Balık" kampanyası devam ediyor.

Tarım Orman Bakanlığı ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği işbirliği ile başlatılan "Evde Hayat, Sofrada Balık" kampanyası devam ediyor. Dün itibariyle alabalık 18,90 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Kampanya yarına kadar sürecek.
Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Alzheimerdan cilde, kanserden kalbe kadar pek çok hastalığa savaş açan balığın düzenli tüketildiğinde birçok hastalığı yok ettiğini, ömrü uzattığını, vücudun enfeksiyonlara karşı savunması olan bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyledi. Alabalığın vitamin yönünden en zengin balık türlerinden bir tanesi olduğunu sözlerine ekleyen Kızıltan şöyle devam etti: “Alabalık A, D ve B12 vitaminlerinin yanı sıra mineral, protein, iyot ve fosfor yönünden oldukça zengin. Normal bir insanın günlük demir ihtiyacının yüksek bir bölümünü karşılıyor. Alabalık aynı zamanda tam bir Omega-3 deposu. Yüzde 15’lik Omega-3 oranıyla, besin değerleri incelendiğinde somon ile benzerlik gösteriyor. İçerisindeki koenzimQ10 bileşimi, vücudumuzun sağlığını koruyabilmesi için şart. KoenzimQ10, hücrelerin büyümesi, korunması ve enerji üretiminde kullanılıyor. Yaş ilerledikçe, vücutta üretimi azaldığından ilave takviye şeklinde alınması tavsiye ediliyor ancak haftada iki-üç kez alabalık tüketerek antioksidan işlevi gören bu vitamin gurubuyla bağışıklık sisteminizi koruyabilirsiniz. Alabalığın kalorisi ve yağ oranı oldukça düşük olduğu için diyet yapanlar da rahatlıkla tüketebilir.”

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