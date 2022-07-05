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Alabora olan teknedeki 3 kişi yüzerek kurtuldu, 1 kişi botla kurtarıldı

05.07.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alabora olan teknedeki 3 kişi yüzerek kurtuldu, 1 kişi botla kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesi açıklarında alabora olan teknedeki 3 kişi yüzerek kurtuldu, 1 kişi de ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Mersin Marina'dan açılan 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Sahildeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi.

Teknedeki 2'si kadın 3 kişi yüzerek ulaştıkları kıyıda vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.

Suda mahsur kalan 1 kişi de ekipler tarafından bota alınarak Marina'ya ulaştırıldı.

Dört kişi sağlık kontrolü için ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Mersin alabora tekne

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