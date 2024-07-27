Alacağı ücret dudak uçuklatmıştı... Şükrü Özyıldız partneri Hadise'yi öve öve bitiremedi! 'Ne yaparsa en iyisini yapıyor'

MYNET- Özel hayatı, açıklamaları ve cesur sahne kostümleri ile gündemden düşmeyen Hadise şimdi de oyuncu olmaya karar verdi. Bir süre önce oyunculuk eğitimleri almaya başladığı bilinen Hadise'nin bu projeden alacağım ücret de dudak uçuklatmıştı.

10 MİLYONA EL SIKIŞTI

Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük 'Esas Oğlan' dizisi için anlaşma sağlayan Hadise'nin Seda Bakan ile başrolü paylaşacağı öğrenilmiş ve Hadise'nin dizi için 10 milyona el sıkıştığı söylenmişti.

Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın rol aldığı dizinin çekimleri bir hafta önce başladı.

Şükrü Özyıldız ilk kez oyunculuk sınavı veren şarkıcı partnerinin performansını değerlendi.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Posta Gazetesi'nden Engin Can Dilekli'nin haberine göre; Özyıldız Hadise için “Çok güzel bir karakter. Zaten çok da yetenekli. Ne yaparsa en iyisini yapıyor tabii ki. Ben çok başarılı buluyorum. İşini doğru yapıyor” dedi.