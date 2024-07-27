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Alacağı ücret dudak uçuklatmıştı... Şükrü Özyıldız partneri Hadise'yi öve öve bitiremedi! 'Ne yaparsa en iyisini yapıyor'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.07.2024 11:43
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Sahne şovları ve cesur kostümleriyle adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise şimdi de oyunculuğa soyundu. Dijital platformda yayınlanacak 'Esas Oğlan' dizisi için kamera karşısına geçen Hadise'nin bu projeden alacağı ücret de dudak uçuklattı. Dizideki rol arkadaşı Şükrü Özyıldız Hadise'nin performansını öve öve bitiremedi.

MYNET- Özel hayatı, açıklamaları ve cesur sahne kostümleri ile gündemden düşmeyen Hadise şimdi de oyuncu olmaya karar verdi. Bir süre önce oyunculuk eğitimleri almaya başladığı bilinen Hadise'nin bu projeden alacağım ücret de dudak uçuklatmıştı.

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esas oğlan

10 MİLYONA EL SIKIŞTI

Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük 'Esas Oğlan' dizisi için anlaşma sağlayan Hadise'nin Seda Bakan ile başrolü paylaşacağı öğrenilmiş ve Hadise'nin dizi için 10 milyona el sıkıştığı söylenmişti.

hadise

Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın rol aldığı dizinin çekimleri bir hafta önce başladı.

Şükrü Özyıldız ilk kez oyunculuk sınavı veren şarkıcı partnerinin performansını değerlendi.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Posta Gazetesi'nden Engin Can Dilekli'nin haberine göre; Özyıldız Hadise için “Çok güzel bir karakter. Zaten çok da yetenekli. Ne yaparsa en iyisini yapıyor tabii ki. Ben çok başarılı buluyorum. İşini doğru yapıyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Şükrü Özyıldız
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