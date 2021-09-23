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Alacağını tahsil etme bahanesiyle dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu

23.09.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis, bir vatandaşın inşaat firmasından 65 bin liralık alacağını ödemek için 3 bin lira masraf alıp kaçtıkları öne sürülen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Bursa'da bir kişi, inşaat firmasından alacağı olan 65 bin liranın tahsil edileceği bahanesiyle 3 bin lira dolandırıldığını öne sürerek polise şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde yaşayan Dursun Sezer, 2 yıl önce bir inşaat firmasından Yunuseli Mahallesi'nde temelden daire satın aldı.

Firmanın inşaatı tamamlamaması üzerine savcılığa şikayette bulunan Sezer'e, firma tarafından 65 bin lira ödenmesi kararlaştırıldı.

Sezer'i 15 Eylül'de cep telefonundan arayıp kendisini Rıfat olarak tanıtan kişi, söz konusu firmanın vekili olduğunu, 65 bin liranın bir banka şubesine yatırılacağını söyledi. Bunun üzerine Sezer ve 3 şüpheli, Kent Meydanı'nda buluştu. Diğer 2 şüpheliyi bankaya para çekmeye gönderen zanlı, Sezer'i bir çay ocağına götürdü.

Şüpheli, Sezer'den alacağı olan 65 bin liranın kendisine verilmesi için 3 bin lira olan banka masrafını karşılamasını istedi. Bir bankanın ATM'sinden 3 bin lira çeken Sezer bu parayı zanlıya verdi.

- Dolandırıcılık şüphelisinin fotoğrafını çekti

Aldığı 3 bin lirayı başka bir bankanın ATM'sine yatıran şüpheli ile Sezer bir süre sonra diğer zanlıların bulunduğu banka şubesine gitti.

Şubeye girip çıkan şüpheli, Sezer'e paranın öğleden sonra hesabına yatırılacağını söyledi.

Durumdan şüphelenen Sezer, cep telefonuyla zanlının fotoğrafını çekti.

Bunu fark eden zanlı, Sezer'in telefonunu alarak kaçtı. Şüpheli kaçarken cep telefonunu ilerideki bir sokağa attı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dursun Sezer, şüphelinin kaçmasının ardından çevredekilerden yardım istemek için arkasından bağırdığını anlattı.

Çevredekilerin, zanlının önünü kesmeye çalıştığını belirten Sezer, "O arada telefonu attı. O trafiğin içinden karşı tarafa nasıl geçti anlayamadım. Ondan sonra ortadan yok oldu. Beni dolandıran müteahhitlerle ortak mıdır, oradan mı bilgi alıyor bilmiyorum. Ortada böyle bir çete var." dedi.

Sezer'in şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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