YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Alacak verecek meselesi hastanede bitti

Alacak verecek meselesi hastanede bitti

02.06.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da akraba olan iki şahıs arasındaki alacak verecek meselesi kavgaya dönüşünce 1 kişi bacağından silahla vurularak yaralandı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Barguzu caddesi üzerinde yaşanan olayda aralarında alacak-verecek meselesi bulunan B.İ. ve S.G. isimli şahıslar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrası B.İ. üzerindeki silah ile S.G.’yi bacağından yaraladı. Yaralı şahıs ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 1 adet boş kovana rastlarken, hastanede tedavisi süren yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da iki katlı kerpiç evin bir bölümü çöktüMalatya'da iki katlı kerpiç evin bir bölümü çöktü
Mardin’de tırın çarptığı yaya ağır yaralandıMardin’de tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
Safranbolu’da "Sinema Geceleri" başlıyorSafranbolu’da "Sinema Geceleri" başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 2 Haziran Cuma

İmsak
03:11
Sabah
04:58
Öğle
12:30
İkindi
16:23
Akşam
19:52
Yatsı
21:30

Malatya Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Cuma

Aksu eczanesi
Battalgazi
Önal eczanesi
Darende
Hekimhan eczanesi
Hekimhan
İnan eczanesi
Arguvan
Denizer eczanesi
Battalgazi
Kuyuönü eczanesi
Yesilyurt
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Doğum lekesi sandı! Gerçek bambaşka çıktı...

Doğum lekesi sandı! Gerçek bambaşka çıktı...

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.