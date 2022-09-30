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Alacaklı olduğu kişiyi 28 kurşunla öldüren sanığa iyi hal indirimi

30.09.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da alacaklı olduğu kişiyi 28 kurşunla öldüren sanık "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılırken ceza, "sanığın yargılama boyunca iyi hali nedeniyle" 25 yıla indirildi - "Haksız tahrik" indirimi talebi ise "yasal şartları oluşmadığı" gerekçesiyle yerinde görülmedi ve sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı

Ankara'da alacaklı olduğu kişiyi 28 kurşunla öldüren sanık Ercan Dönmez, takdiri indirimle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Dönmez, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ile maktulün yakınları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara kararların yerine getirildiğini açıkladıktan sonra esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verdi.

Mütalaada, sanık Ercan Dönmez'in, maktul Akın Çetin'in eski çalışanı olduğu belirtildi.

Dönmez'in daha önce yaptığı işlerden dolayı birikmiş parasını almak için 24 Mart 2021'de Akın'ın ofisine gittiği anlatılan mütalaada, ikili arasında alacak yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü aktarıldı.

Sanık Dönmez'in, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü Akın'ı, üzerinde taşıdığı ruhsatlı silahıyla ateş ederek öldürdüğü bildirilen mütalaada, otopsi raporuna göre maktulün vücudunda 28 mermi çekirdeği giriş çıkışı bulunduğu ifade edildi.

Sanığın bu eylemi "haksız tahrik" altında yaptığı belirtilen mütalaada, yasa gereği Dönmez hakkında indirim yapılarak 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- 25 yıl hapis

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Dönmez, "Çok pişmanım, keşke böyle bir şey olmasaydı. Adalete sığınıyorum." diyerek lehine olabilecek yasal hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Taraf avukatlarının beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Dönmez'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. "Sanığın yargılama boyunca iyi hali nedeniyle takdiri indirim" yapan mahkeme, cezayı 25 yıla indirdi.

Savcının "haksız tahrik" indirimi talebini ise "yasal şartları oluşmadığı" gerekçesiyle yerinde görmeyen mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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