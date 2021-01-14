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Alaçam’da ilk aşılar uygulamaya başlandı

14.01.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Samsun Alaçam Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları Kovid-19 aşılarının ilk dozunu aldı.

Samsun Alaçam Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları Kovid-19 aşılarının ilk dozunu aldı. İki doz şeklinde uygulanacak aşılamanın ikinci dozu ise 28 gün sonra vurulacak.
Çin’den Türkiye’ye getirilen CoronaVac aşısı, Alaçam Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. İlk aşılar Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kurul üyelerine uygulandı. Aşılar ilk etapta sağlık çalışanlarına daha sonra 65 yaş üzerinden başlamak üzere kademeli olarak uygulanacak.
Hastalar gelmeden önce e-Nabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını öğrenebilecek ve aşı hakları varsa randevu oluşturabilecekler. İster aile sağlığı merkezlerinden ister hastanelerden bu randevuyu alabilecekler denildi.

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