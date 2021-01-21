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Aladağlar Milli Parkı'nda yaban hayvanlarına yem

21.01.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Aladağlar Milli Parkı'nda yaban hayvanlarına yem

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'na yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından kış şartlarında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Yemlemeye katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin" hadisini hatırlattı.

Bu hadisi kendilerine rehber edinerek doğaya yem bıraktıklarını belirten Öztürk, "Belirli periyotlarla doğaya yem bırakıyoruz. Buradan insanlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, belediye olarak doğaya düzenli yem bırakıyoruz ama Allah rızasını arayan insanlarımız da zaman zaman hayvanlar için yem bıraksın. Onlar bizim doğadaki dostlarımız. Bu bölge Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Kışı başka, yazı başka bir güzel. Ama bu güzellik yaban hayatıyla daha da güzelleşir. Geyik, dağ keçisi, vaşak, keklik gibi birçok hayvan burada yaşıyor. Onları korumak ve kollamak bizlerin görevi." dedi.

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