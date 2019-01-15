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Alan'ın Galatasaray'a transferinin gecikmesinin sebebi ortaya çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.01.2019 09:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraştığı Alan'da, transferin gecikme sebebi ortaya çıktı. Alan'ın Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Metin Korkmaz'ın, kendi onayı olmadan transferin gerçekleşmeyeceğini Galatasaray'a ilettiği belirtildi.

Alan'ın Galatasaray'a transferinin gecikmesinin sebebi ortaya çıktı

Santrfora hasret olan Galatasaray, bu bölge için ilk anlaştığı isim Alan Carvalho'da menajer engeline takıldı.

Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen 29 yaşındaki golcüyle haftalar öncesinden görüşmelere başlayan ve imza parası ile maaş konusunda uzun süren pazarlıkların ardından anlaşmaya varan sarı-kırmızılı yetkililer, bir noktayı es geçti; o da Alan Carvalho'nun Türkiye'deki temsil haklarını bulunduran menajer Metin Korkmaz...

Alan'ın Türkiye temsilcisi Korkmaz kendi onayından geçmediği takdirde transferin gerçekleşmeyeceğini belirtip, sarı-kırmızılı yönetime rest çekti. Galatasaraylı idarecilerle, menajer Korkmaz arasında gerginlik çıktı ve bu sebeple transfer süreci uzadı. Alan da yeniden Çin ekibiyle kampın yolunu tuttu.

YENİ HAMLE BEKLENİYOR

Yönetimin 'bitti' gözüyle bakılan transferde hüsrana uğraması stoper takviyesi bekleyen teknik direktör Fatih Terim'i hayal kırıklığına uğrattı. Galatasaray yönetimi menajerle buzları eritmeye çalışıp transferi bitirmeyi hedefliyor. Alan Carvalho'nun Türkiye temsilcisi Korkmaz ise Galatasaray'dan gelecek hamleyi beklediğini bildirdi. Bu konudaki başka bir detay da Brezilyalı golcünün Türkiye'deki haklarını elinde bulunduran menajer Korkmaz'ın, aynı zamanda Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da menajeri olması. Galatasaray'ın Alan Carvalho için yeni hamle yapıp menajerini de ikna ederek transferi bitirmesi bekleniyor.

(Türkiye)

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