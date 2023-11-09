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Alanya Belediyesi Ebeveyn, Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi’ne ziyaretçi akını

09.11.2023 14:12 | Son Güncelleme:
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Alanya Belediyesi tarafından 10 gün önce hizmete açılan, Alanya Belediyesi Ebeveyn, Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Alanya Belediyesi Ebeveyn, Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi’ne ziyaretçi akını

Çocuk Kütüphanesi bu süreçte bin 88 öğrenci ve 580 ebeveyni misafir etti.

Popüler kültürde yeni bir kavram olarak ortaya çıkan 3. mekan anlayışı, Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi ile Alanya’da ailelerin 3. mekanı olmayı amaçlıyor. Ebeveyn ve Çocuk Atölyesi, her hafta değişen içerik programı ile 4-15 yaş arası çocuklara ve ebeveynlerine hizmet etmek için planlamasını sürdürüyor. Alanya Belediyesi Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi, bünyesinde Masal Atölyesi, Akıl Oyunları Atölyesi, Çocuk Kütüphanesi, Sanat Atölyesi, Eğitim Atölyesi, Etkinlik Atölyesi ve Kitap Kafe’yi barındırıyor. Çocuklar uzman ekiple hem eğlenip hem de öğrenirken, ebeveynler ise Kitap Kafe’de zaman geçiriyor. Aynı zamanda ebeveynler, alanında uzman isimler tarafından farklı konularda düzenlenen ebeveyn atölyelerine katılım sağlayabiliyor.
Alanya Belediyesi Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi geleneksel yapıya, kültüre, tarihe ve dokuya sadakatle sahip çıkarken yenilikçi yaklaşımlardan ve modern çağın gerekliliklerinden de yararlanarak dizayn edildi. Mekansal olarak tarihi bir dokuda, restorasyonu ile ödüle layık görülen Ağaoğlu Hacı Mehmet Konağı’nda uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu anlayışla özellikle çocuklara tarihi kimliğe, kültüre, dokuya sahip çıkma sorumluluğunun da verilmesi hedefleniyor. Hem bireysel hem de toplu olarak katılan çocukların aileleri, öğrenme becerileri başta olmak üzere birçok atölye çalışmasıyla çocukların daha hızlı sosyalleşmesine de imkan sağlayan Alanya Belediyesi Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi’nden çok memnun olduklarını dile getiriyor. 3. mekan olarak yoğun ilgi gören Çocuk Kütüphanesi’nden hem aileler hem de çocuklar mutlu olarak ayrılıyor.

CUMHURİYET’İN 100. YILINA ARMAĞAN

Her hafta değişen ve sınıf katılımlarına, bireysel ve grup katılımlarına yönelik farklı planlanan atölye ve etkinlik içerikleri ile anlamlı bir sosyalleşme sunan Alanya Belediyesi Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Cumhuriyet’in 100. yılında tüm ailelere ve çocuklara armağanı olarak hizmete açıldı. Haftalık hazırlanan atölye programına Alanya Belediyesi’ne ait sosyal medya sayfalarından ulaşılabiliyor.

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