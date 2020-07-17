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Alanya Belediyesi Kurban Bayramında dört noktada kesim hizmet verecek

ANTALYA HABERLERİ  | 17.07.2020 14:51 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların hijyenik ve islami kurallara uygun şekilde ibadetlerini yerine getirebilmesi adına 4 ayrı noktada kurban kesim yeri oluşturdu.Alanya Belediyesi Kurban Bayramı öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Alanya Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların hijyenik ve islami kurallara uygun şekilde ibadetlerini yerine getirebilmesi adına 4 ayrı noktada kurban kesim yeri oluşturdu.
Alanya Belediyesi Kurban Bayramı öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Alanya’da vatandaşların kurban ibadetlerini güvenle ve sağlıkla yerine getirebilmesi adına 4 ayrı noktada kurban kesim noktası oluşturuldu. COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) pandemisi nedeniyle bu yıl ilk defa randevu sistemi uygulanacak kesim işlemleri için, dileyen vatandaşlar 22-28 Temmuz tarihlerinde mesai saatleri arasında 444 82 07 no’lu Çözüm Masası ekiplerinden ya da www.alanya.bel.tr adresinden randevu formunu doldurarak kesilecek hayvanları için ücretsiz randevu oluşturabileceği bildirildi. Randevusuz kesimin yapılamayacağı bu sene vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için mutlaka randevu almaları gerektiği kaydedildi. Oluşan randevu listeleri bayramdan 1 gün önce Kaymakamlık himayesinde kurulan Kurban Kesim Komisyonuna iletileceği açıklandı.
Alanya Belediyesi’nin ücretsiz kesim hizmeti vereceği noktaların Eşgilik düğün salonu, Gazipaşa dolmuş durağı, Mahmutlar şantiyesi ve Payallar hizmet binası olduğu bildirildi.

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