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Alanya’da Osmanlı’dan kalma ’Lobut Çevirme’ sporuna büyük ilgi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2025 13:59
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Alanya’da Osmanlı’dan kalma ’Lobut Çevirme’ sporu çevredeki yerli ve yabancı vatandaşların ilgi odağı oldu. Osmanlı askerinin savaşlarda bu sporla kendilerini geliştirdikleri ve aynı zamanda savaşa bu spor yöntemiyle hazırlandığı biliniyor.

Alanya’da Osmanlı’dan kalma ’Lobut Çevirme’ sporuna büyük ilgi

Osmanlı sporu olarak bilinen ve aynı eski zamanlarda savaşçıların kullandığı lobut çevirme sporu, Alanya’da yoğun ilgi gördü. UNESCO tarafından miras olarak koruma altına alınan bu spor, eski savaşçıların hazırlanırken kullanmış oldukları kondisyon eğitimi olarak da biliniyor. Modern fitnesstan farklı olarak yapılan bu sporun genellikle dairesel ve ritmik olarak yapılıyor olması insanların ilgisini çekiyor. 6 yıldır geleneksel eğitmenlik yapan ve günümüzde bu sporun gelişimine ve ilerlemesine katkı sağlamak için mücadele eden Sinan Kangotan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bu sporla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladığını ifade eden Kangotan, "Yaklaşık 10 yıldır sporculuk hayatıma boks antrenörlüğü, fitness eğitmenliği gibi eğitmenliklerimin yanı sıra hem de sporculuk yaparak devam ettim. Geleneksel idmanla yaklaşık 6 sene önce tanıştım. Bu idman metotlarının öğrencilerim üzerinde ve benim antrenman metotlarım üzerinde çok faydalı olduğunu düşündüm. Daha çok konunun içerisine girdikten sonra gerçekten ne kadar faydalı olduğunu anladım. Biz topuzları, lobutları ve bu antik dönemlerde yaşamış olan savaşçıların ne kadar kuvvetli olduklarını bu metotlara borçlu olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Bunları şu an birçok spor branşıyla ilgilenen sporcular, federasyon kullanıyor. Biz miras Anadolu olarak daha fazla kullanılması için daha fazla müfredata alınması ve programlarda sporcu gelişimlerinde kullanılması için yaklaşık 5 yıldır mücadele ediyoruz. Bu ürünün tanıtımlarını yapmaya çalışıyoruz. Bu spor branşı, pahlavani ve kadim antrenman olarak kaynaklarda geçiyor. Türkiye’de hem yeni antrenörler yetiştirmek hem de bu alanlardaki sporcuları yetiştirmek için çalışmalarımıza hız veriyor olacağız" dedi.

"MUSLERA DA BU SPORLA ÇALIŞTI"

Uzun yıllardır Galatasaray’ın kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın yaşadığı omuz sakatlığından sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bu sporla eğitim aldığını ve bu sayede sağlığına kavuşmasında büyük rol söyleyen Sinan Kangotan, "Miras Anadolu, kurulduktan beri sayısız akademiye, boks akademisine ve birçok farklı spor branşındaki sporcuya eğitim vermeyi başardı. Bunların içerisinde en önemlisi, bizi en yukarıya çıkaran, omuz sakatlığı yaşayan Muslera kaptan ile yaptığımız eğitim. Bir kalecinin omuz kasları, topu kurtarırken veya topu oyuna sokarken önemli. O anlamda onunla workshop yapabilme fırsatı elde ettim. Tesislerde Miras Anadolu ürünleriyle de antrenmanlar yapmaya ve bu ürünleri kullanmaya devam ediyorlar. Fiziki kuvvetinin daha ön planda olduğu spor branşlarıyla uğraşan herkes bu üründen faydalanacaktır" ifadelerini kullandı.

"POSTÜRAL SAĞLIĞIMIZ İÇİN LOBUT ÇEVİRME ÖNEMLİ SPOR"

UNESCO tarafından miras olarak koruma altına alınan bu sporun sadece dövüş olmadığını ve en eski antik kondisyon programı olduğunu belirten Kangotan, "Bu spor branşı, UNESCO’nun insanlık mirası olarak koruma altına aldığı aslında dövüş branşı diyemeyiz, dövüş sporlarına yönelik en eski antik bir kondisyon programı. Bunun koruma altına alınmış olması ve Anadolu’ya, bize miras kalmış olması çok özel. Anadolu topraklarında yaşamış birçok medeniyet en son olarak da Osmanlı askerlerinin muharebe düzenlemelerinde, kuvvet çalışmalarında bu antik metodu kullandığını hem kaynaklar aracılığıyla hem görsel aracılığıyla hem de müzelerdeki topuzlara ve savaş teçhizatına baktığımız zaman çok net bir şekilde görebiliyoruz. Biz bunu günümüzde kendi postürel sağlığımız için vücut sağlığımız için ve aynı zamanda tekrara bağlı değil fakat müzikle, ritimle, koordinasyonla vücut dengesiyle alakalı bir antrenman olduğu için özelliklerini kullanıyoruz. Aslında birçok sporcu bunu kendi branşında değerlendirebilir. Bu anlamda da biz Türkçe müfredat çalışmalarımızda sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

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