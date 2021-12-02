Alanya gülüklü (hülüklü) çorbası nasıl yapılır? Gülüklü çorbası malzemeleri neler?

Alanya’nın en önemli çorbası olan Gülüklü (Hülüklü) Çorba düğün, cenaze, mevlit gibi insanların bir araya geldiği günlerde misafirler için özel olrak hazırlanır ve servis edilir. Eskiden düğün yemeği olarak servis edildiğinden ‘’Düğün Çorbası’’ olarak da bilinir. Şimdilerde ise Alanyalılar tarafından sık sık tüketilir.

GÜLÜKLÜ (HÜLÜKLÜ) ÇORBA (DÜĞÜN ÇORBASI) MALZEMELERİ NELERDİR?

•1,5 kg keçi veya dana işkembesi

•1 su bardağı haşlanmış nohut

•6 su bardağı su (kemik suyu da kullanılabilir)

•4 yemek kaşığı tereyağı

•1 su bardağı pirinç

•1 tatlı kaşığı tuz

•1 yemek kaşığı kırmızıbiber

•1 yemek kaşığı kuru nane

•4 yemek kaşığı domates salçası

•2 yemek kaşığı sıvı yağ

•4 adet orta boy domates

•2 limon

GÜLÜK (HÜLÜK) MALZEMELERİ

•200 gr kıyma (yağsız, iki defa çekilmiş)

•1 tatlı kaşığı tuz

•1 tatlı kaşığı karabiber

İşkembenin temizleme aşamasında kullanılacak malzemeler:

•2 adet orta boy soğan

•4 yemek kaşığı tuz

•2 adet orta boy limon

İşkembenin haşlanması aşamasında kullanılacak malzemeler:

•2 adet orta boy domates

•2 adet orta boy soğan

GÜLÜKLÜ (HÜLÜKLÜ) ÇORBA (DÜĞÜN ÇORBASI) NASIL YAPILIR?

Çorba için kullanılacak pirinci, tuzlu ılık suda (1 yemek kaşığı tuz) ıslatın. Çorbada kullanacağınız 1 su bardağı nohutu bir gece önceden ıslatın ve orbanın yapılacağı gün kullanmak için haşlayın.

Çorbayı hazırlamak için kasaptan ilk temizliği yapılmış işkembeyi; kabuğunu soyarak büyük parçalara ayırdığınız soğan, dilimlenmiş kabuklu limon ve tuz ile kokusu gidene dek ovalayın (Ovalama işlemi 10 - 15 dk. yeterli olacaktır.) Ardından soğan ve limon parçalarını içinden çıkarın ve bol su ile yıkayınız. Yıkanan işkembeler haşlanırken oluşan köpüğü alın. Haşlanan işkembeye bütün olarak kabuğu soyulmuş 2 soğan ve 2 domatesi (Domateslere bıçak yardımı ile + işareti yapılmalıdır.) ilave edin. İşkembeler haşlandığında ince ince kıyın.

Gülük (hülük) yapılacak kıymayı karabiber ve tuz ile yoğurun. Ardından nohut büyüklüğünden biraz büyük olacak parçalar halinde yuvarlayın. Tencereye sıvı yağı ve tereyağını koyarak eritin. Hazırladığınız gülükleri kızartın. Kızartılan gülüklerin içine rendelenmiş domates ilave edin ve bir süre kavurun. Ardından salça ve kırmızıbiber de ekleyerek kavurma işlemine devam edin. Kavrulan karışıma su ve tuz ekleyin. Çorba karışımı kaynadığında üzerine ince ince kıyılan işkembeleri ve haşlanmış nohutları ekleyin. Birkaç dakika kaynadıktan sonra limon suyu eklediğiniz çorbaya son olarak ıslatılmış ve süzülmüş pirinçleri ekleyin. Pirinçler yumuşayınca çorba kıvamını almış demektir. Tencerenin altını kapatarak nane ekleyin. Afiyet olsun...

