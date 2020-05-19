Alanya Hep Üniversitesi’nde Prof. Dr Ali Ekrem Özkul dönemi başladı

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektör Vekilliğini Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner’den devralan Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul görevine başladı.

Endüstri mühendisliği kökenli olan, bu konudaki bilgi ve deneyimlerini daha sonra uzaktan eğitim alanına taşıyan, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ve Yüksek Öğretim Kurulu’nda yürüttüğü dönüşüm çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Alanya HEP Üniversitesi’ni Türkiye’de ve Dünyada tercih edilen üniversiteler sıralamasına sokmak için çaba göstereceklerini dile getirdi.

2020 yılını, hızlı dönüşümlerin yaşandığı bir yıl olarak değerlendiren Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul; “COVİD-19 salgını nedeniyle, tüm dünyadaki birçok eğitim kurumunda olduğu gibi; hızlı dönüşümlerin yaşandığı, yüz yüze eğitim yaparken bir anda uzaktan eğitime geçişin olduğu bir dönemdeyiz. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin bu dönüşümü çok başarılı bir şekilde karşıladığını ve yönettiğini söyleyebilirim. Derslerin tamamını çevrimiçi olarak senkron ve asenkron olarak vermeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de, bu sürecin özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak, çağın olanaklarını toplumun ihtiyaçlarıyla buluşturan nitelikli eğitim modelleriyle çalışmalarımızı ileri noktalara taşımaya devam edeceğiz. Üniversite anlayışı ve fonksiyonlarıyla öğrencilerin tercih ettiği, Alanya’ya katkı sağlayacak, toplumsal sorunlara duyarlı evrensel bir kurum olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Rektör vekili Özkul’dan teşekkür

Alanya HEP Üniversitesi’nin saygın ve kurumsal bir üniversite olduğunu ve bu göreve layık görülmekten onur duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, “Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi rektör vekilliğine beni layık gören mütevelli heyetimize çok teşekkür ediyorum. Üniversitenin güçlü bir vizyon ve sağlam temeller üzerine oturmasını sağlayan, Kurucu Rektör Prof. Dr. Erol Sayın ve kurumu daha ileriye taşıyan görevi devraldığım Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kısa geçmişine rağmen üniversitemizin bu noktaya gelmesinde katkısı olan, başta Mütevelli Heyetimizi eski ve yeni üyeleri olmak üzere tüm akademik ve idari kadrodaki çalışanlarımızı hem kutluyor hem de teşekkür ediyorum. Hamdullah Emin Paşa, yakın tarihimizin saygın bir devlet adamı. Biz de üniversite olarak genç ve dinamik bir ekiple bu saygınlığı çok daha ileri noktalara taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Bu çalışmalarda temel ilkenin, Ulu Önder Atatürk’ün, üniversitenin girişinde yer alan ifadesinde belirttiği gibi “akıl ve bilimin yol göstericiliği” olacağını vurguladı.