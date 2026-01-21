SPOR

Alanya maçı sonrası viral olmuştu: Sadettin Saran'ın şalı Fenerium’da satışta

Alanyaspor galibiyeti sonrası Başkan Sadettin Saran’ın taktığı ve sosyal medyada gündem olan şal, Fenerium mağazalarında satışa çıktı. “Taraftarı saran şal” sloganıyla sunulan ürünün fiyatı 799 TL olarak belirlendi.

Çiğdem Sevinç

Alanyaspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe’de dikkat çeken bir detay, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Başkan Sadettin Saran’ın taktığı şal, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Taraftarların merak ettiği şal için kulüpten beklenen hamle geldi.

800 TL'DEN SATIŞA ÇIKTI

Galatasaray derbisinin ardından gündemden düşmeyen ve satış patlaması yaşayan yağmurluktan sonra Fenerbahçe'nin ikinci viral ürünü belli oldu. “Taraftarı saran şal” sloganıyla satışa çıkan ürün, online ve fiziki Fenerium mağazalarında raflardaki yerini aldı. Şalın 799 TL’lik fiyat etiketi ise kısa sürede gündem oldu.

