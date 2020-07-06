YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Alanya’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA HABERLERİ  | 06.07.2020 13:25 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde aynı yönde giden 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

Alanya’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde aynı yönde giden 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Mecit K. Ş. (22) idaresindeki 07 AKM 570 plakalı otomobili aynı istikamette ilerleyen Atakan Y. (22) yönetimindeki 07 AKS 199 plakalı otomobile çarptı. Otomobiller çarpmanın etkisiyle savrulup refüjdeki aydınlatma direğini devirerek durdu. Kazada 07 AKM 570 plakalı araçta bulunan Sıla S.(18) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Sıla S.’i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürdü. Burada tedaviye alınan Sıla S.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Alanya’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliğiÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Antalya Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:37
Öğle
13:07
İkindi
16:58
Akşam
20:27
Yatsı
22:03

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Cadde Eczanesi
Muratpasa
Candemir Eczanesi
Muratpasa
Cansu Eczanesi
Muratpasa
Cumhuriyet Eczanesi
Muratpasa
Mevlana Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Gözde Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Antalyaspor, kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bakan Yılmaz: “sınav Korkusunun Azaltılması İle İlgili Çalışmamız Var”

Bakan Yılmaz: “sınav Korkusunun Azaltılması İle İlgili Çalışmamız Var”

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.