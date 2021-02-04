Alanya’da 30. Triatlon Yarışları için imzalar atıldı

Alanya Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu arasında Triatlon Avrupa Yıldızlar Şampiyonası ve Paratriatlon Dünya Kupası’nın 29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmesini öngören protokol imzalandı.

Alanya Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu arasında Triatlon Avrupa Yıldızlar Şampiyonası ve Paratriatlon Dünya Kupası’nın 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirilmesini öngören protokol imzalandı. Alanya Kaymakamlığı ile Alanya Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün de iştiraki ile gerçekleşecek organizasyon için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret eden Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, 30. Alanya Triatlon Yarışları için heyecanlı olduklarını söyledi.

“Alanya’nın fethinin 800. yılı adına anlamlı olacak”

Alanya’nın fethinin 800. yılında böyle bir etkinliği gerçekleştirecek olmalarından dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade eden Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya, “Bu sene Alanya’daki triatlon yarışlarının 30. yılı, aynı zamanda federasyonumuzun 20. kuruluş yılı. Alanya’nın da fethinin 800. yılı. Dolayısıyla her anlamda bir taçlandırma yılı olacak. Pandeminin etkisinin geriye gideceğini tahmin ederek Alanya’da bir kez daha Paratriatlon Dünya Kupası ve Avrupa Yıldızlar Şampiyonası’nı gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.