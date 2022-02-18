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Alanya'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

18.02.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Gümüşkavak ve Yaylakonak Mahallelerinde kablo hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen S.Y. (32), U.Y. (35), M.K. (34) ve E.Y. (32) suç unsurları ile adreslerinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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