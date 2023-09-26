Alanya’da avokado ve mango temalı tropik meyve festivali başlıyor

Alanya Belediyesi’nin düzenlediği Tropikal Meyve Festivali ikinci kez vatandaşlarla buluşacak. Tropikal Meyve Festivali 6-7-8 Ekim 2023 tarihlerinde Alanya Belediyesi Hizmet Binası yerleşkesinde düzenlenecek. Festival ile Alanya’nın bereketli topraklarında yetişen ürünlerin tanıtımı sağlanacak. Üreticilerin de yer alacağı festival bu yıl ’avokado ve mango’ teması ile düzenleniyor. Avokado, mango ve diğer tropikal meyvelerin yetiştiriciliğinden işlenmesine ve gastronomi, hediyelik kozmetik alanında kullanımına kadar pek çok sektör bir araya gelecek. Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Avokado Üreticiler Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa ‘dan oluşan bir değerlendirme kurulu tropikal meyve bahçesi yarışması değerlendirme kriterlerinin uygunluğunun denetimi sonucunda, En Güzel Tropikal Meyve Bahçesi’ni seçecek. Birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 5 bin TL ödül verilecek yarışmanın sonuçları 6-7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivalde, törenle sahiplerine verilecek.

