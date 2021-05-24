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Alanya'da bir kadının iki kadın tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

24.05.2021 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da bir kadının iki kadın tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitenin bahçesinde bir kadının, iki kadın tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Demirtaş Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, öğretmen olduğu öğrenilen H.D. ile komşuları E.C. ve B.Ç. arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden üç kadını çevredekiler ayırdı.

Kavganın ardından H.D, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kavga anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadınlardan E.C. ve B.Ç'nin H.D'ye saldırması yer alıyor.

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