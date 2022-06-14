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Alanya'da bir kişiyi darbeden 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

14.06.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da bir kişiyi darbeden 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Alanya'da bir kişiyi darbeden 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yeri önünde havaya ateş açan kişiyi darbeden 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran'da K.T'nin, iş yeri önünde havaya ateş etmesi sonucu 5 kişi tarafından darbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli K.S, S.Ç, H.H.K, M.C. ve O.Ç.K'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan iki silaha da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.S, S.Ç, H.H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.C. ve O.Ç.K. tutuklandı.

Alanya'da bir kişiyi darbeden 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

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