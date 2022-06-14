Alanya'da camideki hırsızlık güvenlik kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde camide hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarınca kaydedilen kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 3 farklı camiden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği F.S'yi (20) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinde 13 yıl 4 ay hapis cezası olduğu da belirlenen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlının camilerde dizüstü bilgisayar, ayakkabı ve 1800 lira çaldığı öğrenildi.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin camiye girmesi, dua ederken, namaz kılan cemaatin arkasından sürünerek gitmesi ve elinde dizüstü bilgisayarla çıkması yer alıyor.



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