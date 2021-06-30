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Alanya'da çıkan yangında 10 dönüm orman alanı zarar gördü

30.06.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da çıkan yangında 10 dönüm orman alanı zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Okurcalar Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları ve alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.

Yangın, 4 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, çok sayıda orman işçisi ile 3 itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.

Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanının zarar gördüğü belirlendi.

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yangın Alanya

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