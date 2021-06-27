Alanya'da çıkan yangında 7 dönüm orman alanı zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Soğukpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları ve alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.

Yangın 2 helikopter, 7 arazöz, çok sayıda orman işçisi ile 3 itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekipler yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.

Yangında yaklaşık 7 dönüm ormanlık alanının zarar gördüğü belirlendi.



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