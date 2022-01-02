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Alanya'da domuzdan kaçarken kayalıklardan yuvarlanan avcı öldü

02.01.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da domuzdan kaçarken kayalıklardan yuvarlanan avcı öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde üzerine gelen domuzdan kaçarken kayalıklardan düşen avcı hayatını kaybetti.

Toslak Mahallesi ormanlık alanda arkadaşlarıyla domuz avına çıkan 57 yaşındaki Ali Topraklıkaya, bir domuzun saldırısı sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine Alanya AKUT, İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Topraklıkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. AKUT, Topraklıkaya'nın cenazesini bulunduğu yerden çıkarabilmek için çalışmalara başladı.

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