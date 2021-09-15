Alanya'da elektrik akımına kapılan otel çalışanı öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Güllerpınarı Mahallesi'nde bir otelde çalışan Savaş Erizgi, bulaşık makinesiyle ilgilenirken elektrik akımına kapıldı.

Erizgi, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Erizgi'nin cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Otel sahibi A.Y. gözaltına alındı.



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