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Alanya'da elektrik akımına kapılan otel çalışanı öldü

15.09.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da elektrik akımına kapılan otel çalışanı öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Güllerpınarı Mahallesi'nde bir otelde çalışan Savaş Erizgi, bulaşık makinesiyle ilgilenirken elektrik akımına kapıldı.

Erizgi, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Erizgi'nin cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Otel sahibi A.Y. gözaltına alındı.

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