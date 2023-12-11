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Alanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

11.12.2023 07:40 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Alanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Gazze'de çekilen fotoğraflar ve öldürülen bebekleri sembolize eden kefenlenmiş bebek kundaklarının bulunduğu Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Taşıdıkları pankart ve dövizlerle Atatürk ve İskele Caddesi boyunca yürüyen grup, anıt önüne tekrar geldi.

ALDAP Başkanı Murat Ersin Kaplan, grup adına yaptığı açıklamada, on yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen İsrail'in, 7 Ekim sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da arttırdığını söyledi.

Gazze'de tam anlamıyla soykırım yapan işgalcilerin, son 2 aylık süreçte 13 bini yakını kadın ve çocuk olmak üzere 17 binden fazla Filistinli'yi şehit ettiğini dile getiren Kaplan, "İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Siyonistler camileri, hastaneleri, okulları ve sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. Bu zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki, dünya bu zulmü durduracak somut adımlar atmıyor." diye konuştu.

İşgalci İsrail'in zulümlerinin yüz binlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto edildiğini anımsatan Kaplan, İslam ülkelerinin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini belirtti.

Kaplan, bütün İslam ülkeleri ve halkların bir araya gelip tepkilerini ortaya koyması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hesap vermelidir. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Bizler Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'in özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz."

Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ın yaptığı duanın ardından, grup dağıldı.

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Alanya Filistin Protesto Yürüyüş Gazze

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