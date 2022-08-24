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Alanya'da kablo hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

24.08.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da kablo hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evin deposundan elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İncekum Karakolu ekipleri, A.B'nin evinin deposundan elektrik kablosu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kabloları çaldıkları belirlenen A.Ç. (21), M.N. (18), R.U.B. (18) ve M.Ş.C'yi (15) gözaltına aldı.

Öte yandan kayıtlarda, 4 şüphelinin şapka takıp yüzlerini maskeyle kapatarak depodan çaldıkları kablolarla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya hırsızlık jandarma

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