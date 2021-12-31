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Alanya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

31.12.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gümrük kaçağı ve sahte içki operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son günlerde artan sahte içki tüketimine bağlı ölümlerin ve yılbaşı nedeniyle piyasaya sahte içki sürmek isteyenlerin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bir şüphelinin piyasaya gümrük kaçağı ve sahte içki sürdüğü bilgisine ulaşan polis, Güllerpınarı Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 58 şişe içki, 20 boş içki şişesi, kovalarda satışa hazır 25 litre sahte içki, çok sayıda şişe etiketi ve kapaklar ile içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Ö. (27) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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