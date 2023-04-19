YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya'da kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alanya'da kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

19.04.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sugözü Mahallesi D-400 kara yolunda Ö.A.Ö. idaresindeki 07 AJM 823 plakalı otomobil, C.T'nin kullandığı 07 UF 165 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçtaki yaralılar A.T. ve Y.A. ise özel hastaneye kaldırıldı.

Ö.A.Ö'nün cesedi, savcı ve jandarma ekibinin kaza yeri incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.

Kamyon şoförü C.T. gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adada bulunan kadın cesedinin kimliği ortaya çıktıAdada bulunan kadın cesedinin kimliği ortaya çıktı
Tekirdağ'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandıTekirdağ'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Nazilli’de 5 bin kişilik iftar yemeğiNazilli’de 5 bin kişilik iftar yemeği
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Alanya Otomobil kamyon

Antalya Namaz Vakitleri 19 Nisan Çarşamba

İmsak
04:46
Sabah
06:12
Öğle
13:02
İkindi
16:43
Akşam
19:41
Yatsı
21:01

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Çarşamba

Başak eczanesi
Alanya
Nergiz eczanesi
Muratpasa
Özdemir eczanesi
Muratpasa
Ümit eczanesi
Muratpasa
Çikikci eczanesi
Manavgat
Soytürk eczanesi
Konyaalti
Frezya eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Sosyal medya bu cinsellik itirafını konuşuyor! “Günde 27 kez...”

Sosyal medya bu cinsellik itirafını konuşuyor! “Günde 27 kez...”

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Her adımda konfor! Camper deri ayakkabıda 840 TL indirim

Her adımda konfor! Camper deri ayakkabıda 840 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.