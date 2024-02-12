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Alanya’da Mahmutlar Kreş Ve Çocuk Akademisi’nde sona gelindi

İHA İHA
12.02.2024 15:57 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinin Mahmutlar Mahallesi’nde yapımı devam eden Alanya Belediyesi Hanife Cebeci Kreş ve Çocuk Akademisi projesi bitme aşamasına geldi.

Alanya’da Mahmutlar Kreş Ve Çocuk Akademisi’nde sona gelindi

Ekipler çalışmalarını hızla sürdürürken inşaat alanında incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yüzde 90’ını tamamladığımız kreşimizi en kısa süre içerisinde eğitime kazandıracağız” dedi.

Oba Mahallesi’nde yapımı tamamlanarak hizmete giren ve büyük ilgi gören kreş projesinin ardından Mahmutlar Mahallesi’nde hayata geçirilmesi için temeli atılan yeni kreş projesi de hızla yükseldi ve yapımı bitme aşamasına geldi. Betonarme işleri tamamlanan Alanya Belediyesi Hanife Cebeci Kreş ve Çocuk Akademisi projesinde, sıva, boya gibi işleri tamamlanırken cam montaj işleri ile diğer çalışmalar hızla devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kreş projesinde incelemelerde bulunurken kendisine sorumlu teknik ekip ve hayırsever Ahmet Cebeci eşlik etti.

2 BİN 800 METREKARELİK TESİS 250 ÇOCUK KAPASİTELİ OLACAK

Mahmutlar Mahallesi 1149 ada 2 parsel üzerine tasarlanan Alanya Belediyesi Hanife Cebeci Kreş ve Çocuk Akademisi projesinde sona gelindi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in doğu, batı ve merkez için planladığı kreş ve çocuk akademileri projeleri de böylelikle bir bir hayata geçmeye devam ediyor. 2800 m inşaat alanına sahip zemin, 1. ve 2. kat olarak düşünülen proje de kütle olarak dairesel bir tasarım tercih edildi. Ana kütleye giriş yolun trafik açısından en kontrollü kısmından düşünülürken 250 çocuk kapasitesine göre tasarlanan projede tüm etkinlik odaları güneş ışığını direk alacak şekilde tasarlandı.

MİNİKLER İÇİN YOK YOK

Kreş ve Çocuk Akademisi’nde etkinlik sınıfları direk bahçeye açılacak şekilde tasarlandı. Ayrıca bahçe içerisinde tarım ve çeşitli doğa araştırmaları için kullanılabilecek alan bulunuyor. Zemin katta 5 etkinlik odası, idari birimler, 1. katta yemekhane, 2 adet uyku odalı etkinlik odası ve satranç odası yer alırken, 2. katta cep sineması, 1 adedi uyku odalı olmak üzere 2 adet etkinlik odası, müzik odası, kütüphane, oyun odası bulunuyor. Ayrıca etkinlik alanının ortası tüm çocukların birlikte farklı çalışmalar yapabilecekleri galeri boşluklu ve üstü cam konstrüksiyon ile kapalı doğal ışık alan bir alan olarak tasarlandığı açıklandı.

“BİR EĞİTİM YUVAMIZI DAHA ALANYA’MIZA KAZANDIRIYORUZ”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel incelemelerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
“Önceliğimiz ‘eğitim’ dedik. Mahmutlar Mahallemizde Hanife Cebeci Kreş ve Çocuk Akademimizin yapımını bitme aşamasına getirdik. Böylelikle bir eğitim yuvamızı daha Alanya’mıza kazandırıyoruz. Son rötuşları yapılan kreşimizde teknik ekiplerimiz ve hayırseverimiz Ahmet Cebeci ile birlikte incelemelerde bulunduk. 2800 m alana sahip ve 250 çocuk kapasiteli kreşimizi kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete sunacağız. Şimdiden Mahmutlarımıza ve bölge halkına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

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