Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Güllerpınarı Mahallesi'nde apartmanın önüne bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Hüseyin Yiğit, durumu polise bildirdi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekip, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, motosikletin çalınma anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yaya olarak apartmanın önüne gelen kişinin motosikleti iterek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.



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