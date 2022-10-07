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Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

07.10.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Güllerpınarı Mahallesi'nde apartmanın önüne bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Hüseyin Yiğit, durumu polise bildirdi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekip, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, motosikletin çalınma anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yaya olarak apartmanın önüne gelen kişinin motosikleti iterek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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Alanya güvenlik kamerası hırsızlık motosiklet

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