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Alanya'da müzisyen yamaç paraşütü yaparken enstrüman çaldı

09.08.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde 25 yaşındaki müzisyen Ahmet Kuram, yamaç paraşütü yaparken enstrüman çaldı.

Müzisyen Ahmet Kuram, Dinek Mahallesi'nde yaklaşık 800 metre yükseklikte Yassıtepe mevkisindeki pistte tandem (ikili) uçuşu yaptı.

Kuram, havada bir süre saksafon çalarken aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

Bir süre havada kalan Kuram, Kleopatra Plajı'na iniş yaptı.

Türk müziği devlet konservatuarı mezunu Kuram, gazetecilere, 8 yıldır saksafon çaldığını belirterek, "Uzun zamandır hayalimdi. Ekstrem sporlarla saksafonu birleştirmek istedim ve ilk kez uçuş yaptım. Yükseklik korkumu da böylece yendim. Bundan sonra daha farklı ekstrem sporlarla saksafonu birleştirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

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Müzik Alanya yamaç paraşütü saksafon uçuş

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