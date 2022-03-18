YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya'da öğretmenler Çanakkale Savaşı döneminin asker kıyafetleriyle ders verdi

Alanya'da öğretmenler Çanakkale Savaşı döneminin asker kıyafetleriyle ders verdi

18.03.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da öğretmenler Çanakkale Savaşı döneminin asker kıyafetleriyle ders verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğretmenler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla dönemin asker kıyafetleriyle ders verdi.

Mahmutlar Kılıçaslan İlkokulunda öğretmenler ve stajyer öğretmenler, dönemin asker kıyafetlerini giyerek sınıfa girerken öğrenciler de rap müzik ile günün anlamını dile getirdi.

Derste öğrencilerin ilgi odağı haline gelen öğretmenler, Çanakkale Savaşı ve kahramanlarının zafer öykülerini anlattı.

Öğrencilere Çanakkale Savaşı'nda askerlere dağıtılan yemek menüsü ikram edildi.

Okul müdürü Fatma Ayan, gazetecilere, zaferin ruhunun öğrenciler tarafından hissedilmesini ve daha çok benimsemesini istediklerini söyledi.

Öğrencilerin bu zaferi daha çok yaşayarak öğrenmeleri için öğretmenlerinin Çanakkale'deki askerlerin kıyafetlerini giyerek okula geldiğini anlatan Ayan, "Öğretmenlerimiz, çocuklara güzel bir gösteri yaptı. Derse bakış açılarını değiştirdik. Daha ilgili oldular. Sonra da öğrencilerimiz rap müzik gösterisi yaptı. Ardından Çanakkale Savaşı menüsüyle öğrencilerimizin o anı yaşamalarını istedik." diye konuştu.

Bu uygulama ile çocukların olayı daha iyi anlamalarını ve o ortamı daha iyi kavramalarını sağladıklarını dile getiren Ayan, öğrencileri tarihin içine daha çok çektikleri için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Öykü Özyaşar ise Çanakkale'de neler olduğunu ve şehitlerin kendileri için neler verdiğini daha iyi anladıklarını dile getirerek "Öğretmenlerimiz asker şeklinde giyinmişlerdi. İlginç geldi. Ayrıca hoşaf içmek de garipti." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındıUkraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındı
Hatay'a 58 yıl önce göç eden Karadenizlilerin Trabzonspor sevgisiHatay'a 58 yıl önce göç eden Karadenizlilerin Trabzonspor sevgisi
Bursaspor etkili hücum oyunuyla lige tutunmayı hedefliyorBursaspor etkili hücum oyunuyla lige tutunmayı hedefliyor
Anahtar Kelimeler:
antalya Öğretmen Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
13:10
İkindi
16:34
Akşam
19:14
Yatsı
20:28
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bir kaşığı yetiyor: Virüs ve bakterileri etkisiz hale getiriyor

Bir kaşığı yetiyor: Virüs ve bakterileri etkisiz hale getiriyor

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.