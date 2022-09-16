Alanya'da otomobil ve bisiklet çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ve bisiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde otomobil ve bisiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık yaptığını belirledikleri Alman uyruklu H.D'yi (46) gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan Tosmur Mahallesi'nde bulunan çalıntı otomobil sahibine teslim edildi.



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