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Alanya’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA HABERLERİ  | 18.03.2020 15:48 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin yönüne ilerleyen Baykul B. (40) idaresindeki 34 BMN 026 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi Kavşağı’na geldiği sıra İbrahim Doğancan D.’nin (21) kullandığı 07 UT 431 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosikletin arkasında bulunan Ekrem Berk (20) yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Berk’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla soruşturma başlattı.

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