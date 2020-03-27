Alanya’da sağlık çalışanları için yüz koruyucu maske üretiliyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde korona virüs salgını dolayısıyla görevi başındaki doktorlar ve sağlık çalışanları için 3D yazıcılarda yüz koruyucu siper maske üretimine başlandı. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) kurulan atölyede öğretmenler günlük 200 maske üretmeyi hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs önlemlerine katkı amacıyla temizlik ürünleri ve maske üretimiyle ilgili meslek liselerini harekete geçirirken Bilim ve Sanat Merkezlerini (BİLSEM) de üretim sürecine dahil etti. Özellikle sağlık çalışanları için büyük önem taşıyan yüz koruyucu siperlerin üretiminde sıkıntılar yaşanması üzerine MEB, BİLSEM’lerde yüz koruyucu siper üretimine başladı. Bu kapsamda Alanya Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) kurulan atölyede farklı okullardan da gelen öğretmenler, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yüz siperlikli maske üretimi için proje hazırladı. Proje kapsamında öğretmenler, hazırladıkları özel bir yazılımın ardından 3D (3 boyutlu) yazıcılar maske üretimine başladı. Öğretmenler 9 yazıcıyla günlük yaklaşık 200 yüz koruyucu siper üretmeyi hedefliyor.