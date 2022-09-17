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Alanya'da tarihi 2 konak, turizme kazandırıldı

17.09.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram: - "Yapılar hem geleceğe hem turizme kazandırıldı. İki konut da kültür kompleksi olarak hizmet vermeye başlayacak"

Alanya ilçesindeki tarihi yapılar, restore edilerek hem korunuyor hem de turizme kazandırılıyor.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram,​​​​​​​ AA muhabirine, tarihi ve kültürel dokuları gelecek nesillere aktarmak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İlçede tarihi önemi bulunan 2 konağı yeniden ele alarak ayağa kaldırdıklarını belirten Karabayram, özenli bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Şekerhane Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen Hacı Karanfil Konağı'nın restore edildiğini aktaran Karabayram, "Yaklaşık 30 yıldır kullanılmayan yapı, yok olmaya yüz tutmuştu. Gerekli onarımlar ve restorasyonlar yapıldı." dedi.

Kadıpaşa Mahallesi'nde de Ağaoğlu Konağı'nda restorasyon uygulaması yapıldığını dile getiren Karabayram, konaktaki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Tarihi geçmişi bulunan binaların yeniden onarılması konusunda güzel çalışmalara imza atıldığını aktaran Karabayram, şunları söyledi:

"İlçede tarihi yansıtan 2 konağımız, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleri, Valimiz Ersin Yazıcı'nın talimatları ve ilçe belediyesi işbirliğinde bakım ve onarımdan geçirildi, gerekli restorasyonları yapıldı. Yapılar hem geleceğe hem turizme kazandırıldı. İki konut da kültür kompleksi olarak hizmet vermeye başlayacak. Tarihi değerleri korunup, yaşatılıyor."

Karabayram, Bakan Çavuşoğlu'nun ve Vali Yazıcı'nın bu tür çalışmalara ayrı bir özen gösterdiklerini, gerekli destekleri verdiklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Turizm restorasyon konak tarihi

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