Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonyalı turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

İncekum Mahallesi'nde bir tesiste tatil yapan Polonyalı turist Marek Wysowoski'nin (64) uzun süre dışarı çıkmamasından şüphelenen otel görevlileri turistin odasına girdi.

Turistin yerde hareketsiz yattığını gören görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Wysowoski'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Turistin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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