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Alanya'daki Syedra Antik Kenti 24 saat kameralarla takip ediliyor

30.07.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer: - "Kent merkezi içinde çalışma yaptığımız tüm alanları, kurduğumuz kamera ve foto kapanlarla koruma altında aldık"

MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde kazı çalışmalarının sürdüğü Antik Syedra Kenti, ortaya çıkarılan varlıklarının korunması için kurulan kamera sistemleriyle takip ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ve desteğiyle Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığında Seki Mahallesi'ndeki Syedra Antik Kenti'nde 4 sezondur gerçekleştirilen kazılar, tarihe ışık tutmayı sürdürüyor.

2020 yılı ve sonrasındaki kazı çalışmalarında elde edilen bulgularla tarihi 2900 yıl öncesine kadar gidilen antik kent, Herakles'in 12 işi mozaiği, Roma Hamamı, meclis binası, kaynak mağarası, sütunlu caddesi, vaftiz mağarası ve sarnıçlarıyla dikkati çekiyor.

Ortaya çıkarılan varlıklarla, 2019 öncesinde yaklaşık 3 bin kişinin ziyaret ettiği Syedra'da bu rakam 2022 yılında 25 bine ulaştı.

Artan ziyaretçi sayısı ile 164 metrekarelik 'Herakles'in 12 işi' mozaiği, sütunlu cadde, meclis binası ve vaftiz mağarasının korunması için Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer tarafından güvenlik kamera sistemi kurduruldu.

- "Tarihi varlıklarımız güven altında"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, AA muhabirine, Syedra Antik Kenti'ndeki kalıntıların ziyaretçi ziyaretçi sayısını artırdığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Kültür varlıklarının güvenliği için kentte güvenlik çalışmalarına başladık. Bu anlamda bölgede elektrik olmadığı için güneş enerjisi sitemini kurduk ve sisteme bağlı kameralar yerleştirdik. Kameraları güvenlik ağıyla kazı evine bağladık. Artık antik kentimizi, 7 gün 24 saat boyunca izleyebiliyoruz." dedi.

Kamera güvenlik sistemi projesinin hayata geçirilmesinde Bakanlığın ve Vehbi Koç Vakfı'nın desteklerinin önemli olduğunu dikkati çeken Ergürer, Alanya Belediyesi ve Türk Tarih Kurumuna da her zaman yanlarında oldukları için teşekkür etti.

Syedra Antik Kenti'nin büyük kısmının ormanlık alan içinde olduğunu hatırlatan Ergürer, "Kent merkezi içinde çalışma yaptığımız tüm alanları, kurduğumuz kamera ve foto kapanlarla koruma altında aldık. Kazılar sonucu ortaya çıkardığımız tarihi varlıklarımız güven altında." diye konuştu.

Ergürer, sadece kazı çalışmalarının yeterli olmadığını dile getirerek, eserleri korumanın ve gelecek nesillere taşımanın önemine vurgu yaptı.​​​​​​​

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