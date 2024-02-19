Alanya'daki Uluslararası Kızılalan Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen Uluslararası Kızılalan MTB Cup Yarışları'nın son gününde C1 kategorisinde erkekler ve kadınlarda 65 sporcu mücadele etti.

Yarış sonunda kadınlarda Kazakistan'dan Alina Sarkulova birinci, Yunanistan'dan Eleftheria Giachou ikinci, Kazakistan'dan Tatyana Geneleva üçüncü oldu.

Erkeklerde Ukrayna'dan Dmyrtro Titarenko birinciliği, Kazakistan'dan Denis Sergiyenko ikinciliği ve Meksika'dan Amando Martinez Galvan üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı ve yetkililer verdi.

