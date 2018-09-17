Alanya fişi erken çekti! Trabzon'u yıktılar

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın son maçında Alanyaspor sahasında Trabzonspor'la karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Alanyaspor, henüz 4. dakikada Merih Demiral'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.
Trabzonspor beraberlik golü için bastırmaya başladı. 11'de Rodallega'nın vuruşunda Ufuk gole izin vermedi. Dakikalar, 23'ü gösterdiğinde ise bu kez Onur kalesinde devleşti ve Villafanez'in vuruşunu kurtardı.
İlk yarının son dakikasında yine Rodallega vurdu ve yine Ufuk kurtardı. İkinci yarıda da sahada atak bir Trabzonspor vardı. 47'de Pereira'nın vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Alanyaspor maçı 1-0 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 6 yaparken, Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.
AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 0 TRABZONSPOR
STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Baiano, Sackey, Maniatis (Dk. 77 Taha Yalçıner), Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (Dk. 77 Junior Fernandes), Villafanez (Dk. 86 Cenk Ahmet Alkılıç), Cisse
TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Novak, Onazi (Dk. 80 Ekuban), Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Nwakaeme (Dk. 64 Amiri), Rodallega
GOL: Dk. 4 Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 65 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 68 Yusuf Yazıcı, Dk. 89 Onur Kıvrak (Trabzonspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 4: Sağ kanattan gelişen atakta Baiano yerde kaldı. Villafanez'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Merih Demiral kafayla topu Trabzonspor filelerine gönderdi: 1-0
DAKİKA 11: Sosa, topu sağdan gelen Rodallega'ya çıkardı. Topla ceza sahasına giren bu futbolcunun, sol köşeye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Ufuk Ceylan uzanarak kornere çeldi.
DAKİKA 23: Alanyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Villafanez'in ceza alanından şutunda kaleci Onur Kıvrak sağ köşeye uzanarak ikinci gole izin vermedi.
DAKİKA 30: Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında Pereira topu ceza sahasına ortaladı. Rodallega'nın kafa vuruşunda kaleci Ufuk Ceylan'dan seken topu Olcay Şahan, tamamladı. Merih Demiral topu çizgi üzerinde çıkararak golü önledi.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 47: Trabzonspor'dan Onazi'nin sol taraftan uzun gönderdiği topa koşu yapan Pereira, bekletmeden meşin yuvarlağı sol köşeye gönderdi. Kaleci Ufuk Ceylan'ı geçen top direği sıyırarak dışarı çıktı.
DAKİKA 61: Sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Ceyhun Gülselam topu içeriye gönderdi. Rakip oyuncuları geçen topu kontrol eden Cisse'nin şutunda meşin yuvarlağı Onur Kıvrak çıkardı.
DAKİKA 74: Sol kanattan gelişen atakta Novak'ın ceza sahasına gönderdiği topu Nsakala kafayla uzaklaştırmak istedi. Abdülkadir Ömür, önüne düşen topa sert vurdu, ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
DAKİKA 90: Alanyasporlu futbolcu Fernandes sol köşeden rakiplerini geçerek topu içeriye gönderdi. Cenk Ahmet Alkılıç penaltı noktasında topa dokunamadı.
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