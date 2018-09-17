Alanya fişi erken çekti! Trabzon'u yıktılar

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın son maçında Alanyaspor sahasında Trabzonspor'la karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Alanyaspor, henüz 4. dakikada Merih Demiral'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Trabzonspor beraberlik golü için bastırmaya başladı. 11'de Rodallega'nın vuruşunda Ufuk gole izin vermedi. Dakikalar, 23'ü gösterdiğinde ise bu kez Onur kalesinde devleşti ve Villafanez'in vuruşunu kurtardı.

İlk yarının son dakikasında yine Rodallega vurdu ve yine Ufuk kurtardı. İkinci yarıda da sahada atak bir Trabzonspor vardı. 47'de Pereira'nın vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Alanyaspor maçı 1-0 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 6 yaparken, Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.

AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 0 TRABZONSPOR

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Baiano, Sackey, Maniatis (Dk. 77 Taha Yalçıner), Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (Dk. 77 Junior Fernandes), Villafanez (Dk. 86 Cenk Ahmet Alkılıç), Cisse

TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Novak, Onazi (Dk. 80 Ekuban), Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Nwakaeme (Dk. 64 Amiri), Rodallega