Alanyaspor 2 - 0 Kasımpaşa (Süper Lig Puan Durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Maça fırtına gibi başlayan Alanyaspor, 7. dakikada Cisse'nin direk dibinde attığı golle 1-0 öne geçti.
Cisse'nin attığı gol önce yan hakemin bayrağı kalkınca ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, uzun süren VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı. 40'ta Popov'un müdahalesine sarı kart veren hakem Abdülkadir Bitigen, VAR incelemesi sonrası kırmızı kartını çıkarttı ve Kasımpaşa sahada 10 kişi kaldı.
İlk yarı tek golle sona ererken, ikinci devreye de hızlı başlayan Alanyaspor 53'te yine Cisse'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. Maçta son sözü 89. dakikada Sural söyledi ve Alanyaspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 28 yaparken, Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.
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