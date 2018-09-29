Alanya seriyi sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor evinde Akhisarspor'u ağırladı. Maça çok hızlı başlayan Alanyaspor, 7. dakikada Papiss Cisse'nin golüyle 1-0 öne geçti. Papiss Cisse, Alanyaspor'daki 4. maçında 3. golünü kaydetti.
İlk yarı tek golle sona ererken, Alanyaspor ikinci devrede de gol aradı. 56'da Villafanez penaltıyı kaçırsa da 82. dakikada sahneye çıkan Junior Fernandes skoru 2-0'a getirdi.
Maçın son dakikasında Seleznyov golü atsa da bu Akhisar'a yetmedi ve Alanyaspor maçı 2-1 kazandı. Bu sonuçla üst üste 4. maçını kazanan Alanyaspor puanını 12'ye yükseltirken, Akhisarspor ise 5 puanda kaldı.
AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - 1 AKHİSARSPOR
STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir
AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Villafanez (Dk. 79 Junior Fernandes), Ceyhun Gülselam, Maniatis (Dk. 88 Taha Yalçıner), Efecan Karaca (Dk. 86 Hasan Ayaroğlu), Cisse
AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 46 Miguel Lopes), Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Eray Ataseven (Dk. 79 Bilal Kısa), Sissoko, Manu, Regattin (Dk. 46 Josue), Güray Vural, Seleznov
GOLLER: Dk. 7 Cisse , Dk. 82 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), 90+2 Seleznov (Akhisarspor)
KIRMIZI KART: Dk. 69 Sackey (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 20 Vrsajevic, Dk. 80 Seleznov (Akhisarspor), 90+4 Taha Yalçıner ve Cisse (Aytemiz Alanyaspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 7: Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Efecan Karaca'nın son çizgiye inerek yaptığı ortada topla buluşan Cisse, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
DAKİKA 30: Villafanez'in defans arkasına attığı topla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Cisse'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
DAKİKA 35: Sackey'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cisse'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etmeyi başardı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 55: Aytemiz Alanyaspor kazanılan penaltı atışından yararlanamadı. Sol kanattan ceza sahasına giren Efecan Karaca, Eray Ataseven'le ikili mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
DAKİKA 56: Villafanez'in kullandığı penaltı atışında, kaleci Fatih Öztürk sağ köşeye giden meşin yuvarlağı uzanarak çıkarmayı başardı. Top, defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.
DAKİKA 65: Miguel Lopes'in sol kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Manu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
DAKİKA 69: Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada 10 kişi kaldı. Aytemiz Alanyaspor yarı sahasında top kapma mücadelesi sırasında Josue, Sackey'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, Sackey'i ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
DAKİKA 78: Miguel Lopes'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
DAKİKA 82: Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Efecan Karaca'nın sağ kanattan yerden ortasında, ceza sahasında topla buluşan Junior Fernandes, kaleci Fatih Öztürk'ün solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
DAKİKA 90+2: Akhisarspor farkı bire indirdi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Bilal Kısa'nın ortasında, ön direkte Seleznov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ufuk Ceylan'ın sağından ağlarla buluştu: 2-1.
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