SPOR

Alanya seriyi sürdürdü

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.09.2018 19:12 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi. Alanyaspor'a galibiyeti Papiss Cisse ve Junior Fernandes getirirken, Akhisar'ın tek sayısını Seleznyov attı. Alanyaspor art arda 4. galibiyetini aldı.

Alanya seriyi sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor evinde Akhisarspor'u ağırladı. Maça çok hızlı başlayan Alanyaspor, 7. dakikada Papiss Cisse'nin golüyle 1-0 öne geçti. Papiss Cisse, Alanyaspor'daki 4. maçında 3. golünü kaydetti.

İlk yarı tek golle sona ererken, Alanyaspor ikinci devrede de gol aradı. 56'da Villafanez penaltıyı kaçırsa da 82. dakikada sahneye çıkan Junior Fernandes skoru 2-0'a getirdi.

Maçın son dakikasında Seleznyov golü atsa da bu Akhisar'a yetmedi ve Alanyaspor maçı 2-1 kazandı. Bu sonuçla üst üste 4. maçını kazanan Alanyaspor puanını 12'ye yükseltirken, Akhisarspor ise 5 puanda kaldı.

AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - 1 AKHİSARSPOR

STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Villafanez (Dk. 79 Junior Fernandes), Ceyhun Gülselam, Maniatis (Dk. 88 Taha Yalçıner), Efecan Karaca (Dk. 86 Hasan Ayaroğlu), Cisse
AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 46 Miguel Lopes), Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Eray Ataseven (Dk. 79 Bilal Kısa), Sissoko, Manu, Regattin (Dk. 46 Josue), Güray Vural, Seleznov

GOLLER: Dk. 7 Cisse , Dk. 82 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), 90+2 Seleznov (Akhisarspor)
KIRMIZI KART: Dk. 69 Sackey (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 20 Vrsajevic, Dk. 80 Seleznov (Akhisarspor), 90+4 Taha Yalçıner ve Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 7: Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Efecan Karaca'nın son çizgiye inerek yaptığı ortada topla buluşan Cisse, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
DAKİKA 30: Villafanez'in defans arkasına attığı topla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Cisse'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
DAKİKA 35: Sackey'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cisse'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etmeyi başardı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 55: Aytemiz Alanyaspor kazanılan penaltı atışından yararlanamadı. Sol kanattan ceza sahasına giren Efecan Karaca, Eray Ataseven'le ikili mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
DAKİKA 56: Villafanez'in kullandığı penaltı atışında, kaleci Fatih Öztürk sağ köşeye giden meşin yuvarlağı uzanarak çıkarmayı başardı. Top, defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.
DAKİKA 65: Miguel Lopes'in sol kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Manu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
DAKİKA 69: Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada 10 kişi kaldı. Aytemiz Alanyaspor yarı sahasında top kapma mücadelesi sırasında Josue, Sackey'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, Sackey'i ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
DAKİKA 78: Miguel Lopes'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
DAKİKA 82: Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Efecan Karaca'nın sağ kanattan yerden ortasında, ceza sahasında topla buluşan Junior Fernandes, kaleci Fatih Öztürk'ün solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
DAKİKA 90+2: Akhisarspor farkı bire indirdi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Bilal Kısa'nın ortasında, ön direkte Seleznov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ufuk Ceylan'ın sağından ağlarla buluştu: 2-1.

PARTNERDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yokDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yok
Fırtına gibi geri döndüler!Fırtına gibi geri döndüler!
Maicon'dan altın kafaMaicon'dan altın kafa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor-Akhisarspor papiss cisse Yevhen Seleznyov

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt

Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi Atiba sürprizi

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi Atiba sürprizi

Fenerbahçe Mame Biram Diouf'a transfer teklifi yapacak

Fenerbahçe Mame Biram Diouf'a transfer teklifi yapacak

Swansea Ayew'i elinden çıkarmak istiyor

Swansea Ayew'i elinden çıkarmak istiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alanya seriyi sürdürdü

Alanya seriyi sürdürdü

Fırtına gibi geri döndüler!

Fırtına gibi geri döndüler!

Maicon'dan altın kafa

Maicon'dan altın kafa

Fatih Terim'den Lennart Thy’e plaket

Fatih Terim'den Lennart Thy’e plaket

İşte Slaven Bilic'in yeni takımı!

İşte Slaven Bilic'in yeni takımı!

Fatih Akyel'in yeni takımı belli oldu

Fatih Akyel'in yeni takımı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.