Alanya seriyi sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor evinde Akhisarspor'u ağırladı. Maça çok hızlı başlayan Alanyaspor, 7. dakikada Papiss Cisse'nin golüyle 1-0 öne geçti. Papiss Cisse, Alanyaspor'daki 4. maçında 3. golünü kaydetti.

İlk yarı tek golle sona ererken, Alanyaspor ikinci devrede de gol aradı. 56'da Villafanez penaltıyı kaçırsa da 82. dakikada sahneye çıkan Junior Fernandes skoru 2-0'a getirdi.

Maçın son dakikasında Seleznyov golü atsa da bu Akhisar'a yetmedi ve Alanyaspor maçı 2-1 kazandı. Bu sonuçla üst üste 4. maçını kazanan Alanyaspor puanını 12'ye yükseltirken, Akhisarspor ise 5 puanda kaldı.

AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - 1 AKHİSARSPOR

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Villafanez (Dk. 79 Junior Fernandes), Ceyhun Gülselam, Maniatis (Dk. 88 Taha Yalçıner), Efecan Karaca (Dk. 86 Hasan Ayaroğlu), Cisse

AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 46 Miguel Lopes), Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Eray Ataseven (Dk. 79 Bilal Kısa), Sissoko, Manu, Regattin (Dk. 46 Josue), Güray Vural, Seleznov