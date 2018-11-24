Alanyaspor 5 - 0 Kayserispor

ALANYASPOR 5 - 0 KAYSERİSPOR

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Ceyhun Gülselam, Maniatis (Dk. 74 Villafanez), Efecan Karaca (Dk. 77 Junior Fernandes), Djalma Campos, Cisse (Dk. 82 Bobo)

KAYSERİSPOR: Lung, Levent Gülen (Dk. 80 Adem Doğan), Sapunaru, Kucher, Atila Turan, Varela, Şamil Çinaz, Mensah (Dk. 74 Kazım Çelik), Bilal Başacıkoğlu (Dk. 61 Mert Özyıldırım), Chery, Umut Bulut

GOLLER: Dk. 45+2 Djalma Campos (Penaltıdan), Dk. 59 Efecan Karaca, Dk. 73 ve 79 Cisse, Dk. 81 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 7 Atila Turan, Dk. 45+2 Sapunaru, Dk. 58 Kucher, Dk. 64 Mert Özyıldırım, Dk. 83 Varela (Kayserispor), Dk. 53 Baiano, Dk. 66 Sackey, Dk. 68 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 19: Sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Maniatis, topu ceza sahası sağ çaprazındaki Efecan Karaca'ya çıkardı. Meşin yuvarlakla buluşan Efecan Karaca, Atila Turan ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak sol direkten sahaya döndü. Dönen topta Baiano'nun vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

DAKİKA 26: Aytemiz Alanyaspor gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta, Efecan Karaca'nın içeriye gönderdiği topta kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Cisse, meşin yuvarlağa dokunamadı. Lung topa sahip oldu.

DAKİKA 38: Sol kanattan Nsakala, topu Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez çektiği şutta kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

DAKİKA 43: Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Varela'nın altıpas içine ortasında Bilal Başacıkoğlu topa dokunamadı.

DAKİKA 45+2: Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Hakem Arda Kardeşler, Sapunaru ile Ceyhun Gülselam'ın duran top organizasyonu sırasındaki pozisyonu sonrası VAR'a gitti. Arda Kardeşler, VAR incelemesinin ardından Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Djalma Campos, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0