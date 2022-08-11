Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 2. hafta Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Alanyaspor Beşiktaş maçı için geri sayım devam ediyor. Akdeniz ekibi Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Siyah Beyazlıları konuk edecek. Futbolseverler şimdiden "Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?", "Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Süper Lig'in heyecanla beklenen beklenen 2. hafta maçına ilişkin detaylar haberimizde...

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Alanyaspor Beşiktaş maçının bilet fiyatları şu şekilde:

MARATON TRİBÜN - ₺200,00

KUZEY KALE ARKASI - ₺100,00

GÜNEY KALE ARKASI - ₺100,00

MİSAFİR - ₺130,00



